Победа консерватора Анджея Дуды: Польша продолжит курс, раздражающий ЕС

Действующий польский лидер Анджей Дуда с небольшим преимуществом удержался в кресле президента, опередив во втором туре конкурента от крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского менее чем на 3% голосов избирателей. Исход голосования определили полмиллиона поляков. Дуда станет вторым в современной истории Польши президентом, переизбранным на следующий срок. Ранее два срока подряд на посту главы государства проработал только Александер Квасьневский — с 1995 по 2005 год. Без перемен Располагающая в Польше большинством в парламенте партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) сохранила на посту главы государства своего человека и еще как минимум три года — до очередных парламентских выборов в 2023 году — сможет продолжать начатую в 2015 году линию реформ и преобразований, которая далеко не всегда бывает по душе Европейскому союзу. В частности, министр юстиции Польши Збигнев Зёбро уже заявил, что Дуда продолжит поддерживать реформы государственных институтов, в том числе реформу судебной системы, которая остро критикуется в Брюсселе, обвиняющем Варшаву в нарушении норм верховенства закона. "На первый план выходит завершение реформы судебной системы, но также и других государственных органов, чтобы они были более профессиональными и оперативными. Здесь нужен консенсус и доведение до конца того, что мы начали", — отметил Зёбро. Во внутренней политике лагерь ЗиС декларирует также стремление продолжать социально ориентированную программу, поддерживать семью и пенсионеров. Другой важнейшей целью в партии власти называют экономическое развитие страны, которое они рассчитывают продолжить, несмотря на последствия пандемии коронавируса нового типа. По словам польского политолога, бывшего депутата парламента профессора Тадеуша Ивиньского, "до настоящего момента польская политика контролировалась Ярославом Качиньским". ЗиС принимала законы, а Дуда послушно их подписывал. Однако, как подчеркнул политолог, в период второго срока на посту главы государства "президенты, как правило, более независимы". "Можно только догадываться, станет ли Анджей Дуда чуть более независимым по отношению к своему главному патрону, представляющему собой первый номер в польской политике", — указал он в беседе с корреспондентом ТАСС. Внешняя политика Во внешней политике Дуда ориентирован на всестороннее развитие сотрудничества Польши с США. Он активно продвигает расширение американского военного присутствия в республике, а также развитие энергетического взаимодействия двух стран.

На эту тему Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

"Все указывает на то, что в начале ноября Дональд Трамп проиграет выборы и дело дойдет до смены правящей элиты в Вашингтоне, а польская внешняя политика сейчас завязана на Трампе и американцах. Все это заставляет задуматься о том, что произойдет с нашими отношениями с американцами", — отметил профессор Ивиньский. Если Трампу, в отличие от Дуды, не удастся переизбраться на второй срок, под вопросом окажется, в частности, реализация проекта "Форт Трамп", предусматривающего расширение американского военного присутствия в Польше, о котором лидеры двух стран договорились более года назад, но до сих пор не реализовали. Борьба за средства из европейских фондов Как считают эксперты, несмотря на то, что внешняя политика в прошедшей в Польше президентской избирательной кампании не играла ведущей роли, сейчас это направление выходит на первый план и представляет собой один из важнейших вызовов, учитывая мировой и европейский кризис, вызванный пандемией. В связи с этим возникает вопрос о том, как будет выстраиваться будущая европейская политика Польши, где в последние годы все было не так гладко. "У ЕС есть большой и дорогостоящий проект (фонд восстановления экономики ЕС после пандемии объемом 750 млрд евро — прим. ТАСС), но сообщество ставит условие о том, чтобы принимать во внимание критерий верховенства закона", — указал Ивиньский, подчеркнув, что критические замечания по этому поводу у Брюсселя есть по отношению к Польше и Венгрии, которые, по его словам, этому критерию не отвечают. "Вопрос заключается в том, дойдет ли до какой-то регулировки европейской политики Польши, потому что эти огромные средства могут передаваться не правительствам, а, например, органам местного самоуправления", — подчеркнул политолог. Отношение к России Высказываясь о России, Дуда придерживается общей линии своей партии, которая демонстрирует негативное отношение к политике российских властей. Он выступает против проекта газопровода "Северный поток — 2", обвиняет Россию в якобы имевших место нападениях на Грузию и Украину, указывает на необходимость повышать независимость Польши от РФ, отказываясь от российских угля и газа, а также строя канал через Балтийскую косу, чтобы не спрашивать у России разрешение на вход в воды залива. Отвечая на вопрос, можно ли ожидать от победы Дуды каких-то перемен в области российско-польских отношений, профессор Ивиньский выразил мнение, что, на его взгляд, это необходимо, но пока маловероятно. Как напомнил профессор, между Польшей и Россией "очень давно не было никаких встреч на высоком уровне". "Раз в год-два встреча на уровне заместителей министров иностранных дел — это не много. Здесь нужны большие перемены. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Конечно, контакты на высоком уровне, на уровне президентов маловероятны. Нас разделяют вопросы истории и множество других проблем. Худшее между нами уже позади, но сложно исправить отношения, которые натянуты до предела", — сказал он. Два лагеря Согласно результатам второго тура польских выборов, голоса избирателей разделились не в соотношении 70% на 30% и даже не 60% на 40%. Дуда выбился в лидеры с трудом и с небольшим перевесом. Как указал председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, теперь "президент столкнется с крупнейшим вызовом в свободной Польше — склеить разделенный как никогда польский народ".

На эту тему Очередные президентские выборы в Польше. Новая старая борьба в условиях пандемии