ЕС пока не разработал вторую редакцию списка для открытия границ

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Совет ЕС пока не завершил разработку второй редакции списка "безопасных государств", с которыми можно будет открыть границы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Совета ЕС.

"Работа над второй редакцией списка третьих стран (не входящих в ЕС государств - прим. ТАСС) продолжается. Мы объявим, когда она будет завершена", - сообщили в пресс-службе. Там отказались говорить о том, когда возможно утверждение новой редакции списка. 30 июня, когда была принята первая версия этого списка из 14 государств, Совет ЕС объявил, что перечень будет пересматриваться раз в две недели.