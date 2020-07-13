В Баку заявили, что столкновения Азербайджана и Армении могут иметь непредсказуемый итог

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вооруженные столкновения на границе Азербайджана и Армении могут привести к непредсказуемым результатам, которые отразятся на всем регионе Южного Кавказа. Об этом заявил в понедельник ТАСС посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

"Такие столкновения как вчерашнее, также как в 2016 году, когда было серьезное военное обострение, могут привести к непредсказуемому результату. Эти непредсказуемые результаты могут отразиться на всем регионе Южного Кавказа. Вчера были человеческие жертвы. Три человека погибли, пять человек ранены. Часто обстреливают мирные села, среди мирного населения есть потери. Какая страна может с этим смириться?", - сказал он.

Посол отметил, что сегодня 10-миллионный Азербайджан - современная страна, с современной инфраструктурой, с современной армией. "Имея на вооружении самые последние достижения военной техники, сколько мы будем терпеть такое положение, когда около 30 лет оккупирована территория страны и идут бесконечные, бесполезные, я бы сказал, переговоры, которые ни на йоту не продвигают миротворческий процесс? Сколько можно вести переговоры ради переговоров? Считаем, что нужно провести субстантивные переговоры, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки", - подчеркнул дипломат.

В этой связи Бюльбюль оглы обратил внимание на то, что Азербайджан неоднократно конструктивно предлагал освободить оккупированные территории и начать переговоры по статусу Нагорного Карабаха.

"Руководство страны, президент Ильхам Алиев не хочет, чтобы проливалась кровь, чтобы были жертвы, чтобы умирали молодые люди. Поэтому мы стремимся решить ситуацию мирным путем. Но нам не оставляют шансов и толкают на военный путь. Военный путь - это крайняя мера, но эта крайняя мера постепенно приближается", - заключил он.

Напряженная ситуация

Обстановка на границе Азербайджана и Армении остается напряженной, обострение также всегда может произойти на линии соприкосновения сил двух стран в Нагорном Карабахе, заявил Полад Бюльбюль оглы.

"Ситуация очень напряженная", - сказал дипломат о ситуации на армяно-азербайджанской границе. "У нас еще есть линия соприкосновения в Карабахе, где так же в любой момент, в любую минуту могут начаться аналогичные действия", - добавил он.

Посол отметил, что для предотвращения масштабного военного столкновения необходимо предпринять шаги по реальному разрешению армяно-азербайджанского конфликта.

"Говорить о том, что кто-то хороший, кто-то плохой не приходится. Есть конфликт, надо найти его причины и решать его по существу. Иначе, еще раз говорю, рано или поздно в дело вступят военные люди. Это самый нежелательный вариант", - подчеркнул Бюльбюль оглы.

Дипломат также указал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел заседание Совета безопасности республики по обострившейся ситуации на границе. Кроме того, по его словам, в настоящее время ведутся переговоры между министерствами иностранных дел двух стран.

Столкновения на границе

В воскресенье днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались минувшую ночь. Как проинформировали в Баку, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены.

В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что в результате обстрела двое полицейских на границе с Азербайджаном получили легкие ранения.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил на Азербайджан ответственность за дестабилизацию в регионе.