Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесли

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Экстренное заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу обострения ситуации между Баку и Ереваном отложено для определения формата проведения мероприятия. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Проведение заседания Постоянного совета ОДКБ отложено в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций с государствами-членами для определения формата, в котором будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе", - сказал он.

Ранее в понедельник сообщалось, что в связи с обострением остановки на армяно-азербайджанской границе, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ. Также в понедельник в пресс-службе МИД Армении заявили, что глава армянского дипломатического ведомства Зограб Мнацаканян в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем ОДКБ предоставил подробную информацию о ситуации на границе.

В воскресенье днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы (Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении) с использованием артиллерии и завязавшемся бое. Как проинформировали в Баку, в результате инцидента погибли два азербайджанских военнослужащих, ранены пятеро. Позднее от полученных ран умер еще один солдат.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.