Вице-президент Кот-д'Ивуара ушел в отставку

ПРЕТОРИЯ, 13 июля. /ТАСС/. Вице-президент Кот-д'Ивуара Даниель Каблан Дункан подал в отставку со своего поста, глава государства Алассан Уаттара ее принял. Об этом сообщил в понедельник генеральный секретарь администрации президента Патрик Ачи.

"Вице-президент Даниель Каблан Дункан подал прошение об отставке по личным обстоятельствам, - говорится в опубликованном администрацией заявлении. - После серии личных бесед, которые состоялись 7 июля, президент Алассан Уаттара подписал 8 июля соответствующий указ о прекращении полномочий Даниеля Каблана Дункана".

Отставка одного из самых влиятельных политиков страны совпала со смертью 8 июля премьер-министра Кот-д'Ивуара Амаду Гон Кулибали. Он умер неделю спустя после возвращения из Франции, где проходил медицинское обследование. В 2012 году Амаду Гон Кулибали перенес операцию на сердце и наблюдался в одной из клиник Парижа, которую время от времени посещал. В марте он был избран кандидатом от правящей коалиции "Объединение уфуэтистов за демократию и мир" (RHDP) на предстоящих в ближайшем октябре президентских выборах.