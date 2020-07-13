ВОЗ не получала формального уведомления о выходе США из организации

ЖЕНЕВА, 13 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения к настоящему моменту не получила формального уведомления о выходе США из организации. Об этом сообщил в понедельник глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Трамп ужесточил политику в отношении Китая и объявил о разрыве с ВОЗ

"Мы не получили официального письма от США, - сказал он, отвечая на вопрос журналистов. - Когда мы его получим, тогда мы сможем предоставить какую-либо новую информацию".

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса.

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.