ЕС ужесточит санкции за поставки оружия в Ливию

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Совет ЕС намерен ужесточить санкции, введенные с целью обеспечения более жесткого соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Мы наблюдаем грубые нарушения эмбарго на поставки оружия (в Ливию - здесь и далее прим. ТАСС). Мы намерены ужесточить режим санкций для лучшего выполнения резолюции СБ (Совета Безопасности) ООН и повышения эффективности нашей военно-морской операции Irini (по контролю за соблюдением эмбарго)", - сказал он.

Боррель также сообщил, что Евросоюз потребовал от Турции соблюдать ограничения на поставки оружия в Ливию и предупредил о намерении активизировать свою военно-морскую операцию по контролю за выполнением эмбарго.

"Совет ЕС призвал Турцию выполнять свои обязательства по соблюдению эмбарго на поставки оружия в Ливию. ЕС продолжит проведение операции Irini по контролю за соблюдением эмбарго со стороны всех игроков. ЕС намерен добиться максимальной эффективности операции, стремясь также избегать любой эскалации в регионе", - заявил Боррель.