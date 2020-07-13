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Изменение статуса собора Святой Софии

Совет ЕС призвал Анкару отменить решение о превращении собора Святой Софии в мечеть

По мнению Жозепа Борреля, изменение статуса собора вызовет межконфессиональный раскол и подорвет усилия по продвижению диалога и сотрудничества

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Решение Анкары превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть вызовет межконфессиональный раскол, Совет ЕС осуждает этот шаг и призывает к его отмене. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

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"Совет ЕС осуждает решение Турции превратить Софийский собор, который является важным памятником мирового значения, в мечеть. Это решение вызывает озабоченность, поскольку оно спровоцирует раскол между разными приверженцами разных конфессий, что подорвет все наши усилия по продвижению диалога и сотрудничества. Министры поддержали призыв к турецким властям отменить это решение", - заявил Боррель.

Государственный совет Турции 10 июля отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал в тот же день указ, позволяющий мусульманам совершать поклонения в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.

Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

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ТурцияИзменение статуса собора Святой Софии
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