Власти США продолжат принимать меры против КНР из-за притеснения уйгуров

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов продолжат принимать меры против Пекина в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в статье, опубликованной в понедельник в газете Washington Post .

"В рамках марксизма-ленинизма - самопровозглашенной идеологии Коммунистической партии Китая - человек не представляет собой самостоятельную ценность. Люди - всего лишь инструмент для достижения целей коллективного национального государства. Эта идея может показаться негуманной, но она так же важна для КПК, как для американцев Билль о правах. И эта философия помогает объяснить ужасающие репрессии КПК против уйгуров и других тюркских мусульманских меньшинств в Синьцзяне", - утверждает О'Брайен.

"Пока эти нарушения прав человека будут продолжаться, администрация [президента США Дональда] Трампа будет [на это] отвечать", - отметил помощник американского лидера, не уточняя, на какие конкретно меры может пойти Вашингтон.

9 июля Госдепартамент и Минфин США сообщили о введении визовых ограничений и финансовых санкций в отношении четырех бывших и действующих чиновников из Китая, которые, по версии Вашингтона, причастны к насилию над национальными меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В списке фигурируют секретарь партийного комитета СУАР Чэнь Цюаньго, бывший заместитель главы парткома региона Чжу Хайлунь, глава управления общественной безопасности СУАР Ван Миншань и бывший секретарь парткома управления общественной безопасности региона Хо Люцзюнь. Санкции Минфина и Госдепартамента предполагают заморозку всех их активов в Соединенных Штатах и визовые ограничения, при этом американским гражданам запрещено поддерживать какие-либо деловые связи с фигурантами списка.

До этого Госдепартамент, министерства финансов, торговли и внутренней безопасности США выступили с совместным заявлением, в котором предупреждают о рисках для компаний, чьи цепочки поставок связаны с предприятиями из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, в связи с приписываемыми им нарушениями прав человека.

Ситуация с уйгурами

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах лиц власти страны не называют.