Суд Киева приговорил экс-министра здравоохранения Крыма к 10 годам тюрьмы за госизмену

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Днепровский суд Киева вынес обвинительный приговор по статье о государственной измене Петру Михальчевскому, который в 2014 году исполнял обязанности министра здравоохранения Крыма. Об этом в понедельник сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

"Судьи [Днепровского суда Киева] огласили приговор действующему хирургу, доктору Петру Михальчевскому по обвинению в госизмене. Итак, доктор, лечивший людей в Крыму и несколько недель в начале 2014 года исполнявший обязанности министра здравоохранения Крыма, никого не убивший и ничего не укравший и находящийся под прямой защитой Женевских конвенций, приговорен к 10 годам тюрьмы", - написал Рыбин на своей странице в Facebook.

Адвокат также заявил, что приговор Михальчевскому - это "чисто политическое, с учетом возраста доктора, убийство".

Петр Михальчевский занимал пост министра здравоохранения Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года. Украинская прокуратура расценила его работу в этой должности как преступление, подпадающее под статьи Уголовного кодекса о посягательстве на территориальную целостность страны и о государственной измене. С 8 января 2018 года Михальчевский находился под стражей в украинском СИЗО, а с 9 июля 2019 года - под домашним арестом. Ранее Рыбин заявлял, что рассчитывает на оправдательный приговор, ссылаясь на то, что врачи, согласно Женевским конвенциям, не подлежат привлечению к ответственности за свою профессиональную деятельность.

В марте 2014 года после политического кризиса и госпереворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% жителей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.