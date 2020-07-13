Минская группа ОБСЕ призвала Ереван и Баку возобновить переговоры

ВЕНА, 13 июля. /ТАСС/. Минская группа ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан возобновить предметные переговоры и выступает за возвращение международных наблюдателей в зону конфликта в Нагорном Карабахе при первой возможности. Об этом говорится в понедельник в заявлении организации в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе.

"Сопредседатели (Минской группы) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик сожалеют о гибели людей и выражают соболезнования семьям погибших и раненых. Сопредседатели и представитель председателя поддерживают прямые контакты с официальными лицами Армении и Азербайджана с самого начала инцидента", - говорится в заявлении.

В организации приняли во внимание, что Ереван и Баку обвинили друг друга в обострении обстановки. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили "нарушения режима прекращения огня" и призвали стороны "принять все необходимые меры для предотвращения любой дальнейшей эскалации, в том числе путем использования существующих прямых каналов связи между ними". "Сопредседатели Минской группы также призывают стороны возобновить предметные переговоры как можно скорее и подчеркивают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства", - добавили в ОБСЕ.

12 июля днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались в ночь на понедельник, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены. В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. По информации армянских военных, двое полицейских и трое военнослужащих получили легкие ранения.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.

Соглашение об установлении режима прекращения огня было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года. Для мониторинга ситуации зону конфликта посещают наблюдатели ОБСЕ. О приостановке подобных миссий было объявлено в апреле в связи с пандемией коронавируса нового типа.