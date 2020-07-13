{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пентагон объявил о назначении нового военного атташе посольства США в России

Им стал контр-адмирал Филип Ю

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Новым атташе по вопросам обороны в посольстве США в России назначен контр-адмирал Филип Ю. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны США.

Она не уточнила, когда именно Ю начнет работу в американской дипломатической миссии в Москве. В уведомлении говорится лишь, что до настоящего времени контр-адмирал курировал вопросы отношений с Китаем в аппарате начальника штаба ВМС США.

Согласно официальной биографии Филипа Ю, он начал военную службу в 1993 году, записавшись в резерв ВМС после окончания Стэнфордского университета (штат Калифорния). Ю - американец китайского происхождения. Свободно владеет китайским языком. Подводник. Служил на Тихом океане, принимал участие в походе в том числе с научными целями к Северному полюсу, командировался в рамках операции НАТО в Афганистане в Кабул. В 2012-15 годах был военным атташе посольства США в Республике Корея.

Женат (супругу зовут Дженнифер), имеет трех сыновей.

Теги
СШАРоссия
Минская группа ОБСЕ призвала Ереван и Баку возобновить переговоры
В организации также выступили за возвращение международных наблюдателей в зону конфликта в Нагорном Карабахе при первой возможности
Читать полностью