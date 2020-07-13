Пентагон объявил о назначении нового военного атташе посольства США в России

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Новым атташе по вопросам обороны в посольстве США в России назначен контр-адмирал Филип Ю. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны США.

Она не уточнила, когда именно Ю начнет работу в американской дипломатической миссии в Москве. В уведомлении говорится лишь, что до настоящего времени контр-адмирал курировал вопросы отношений с Китаем в аппарате начальника штаба ВМС США.

Согласно официальной биографии Филипа Ю, он начал военную службу в 1993 году, записавшись в резерв ВМС после окончания Стэнфордского университета (штат Калифорния). Ю - американец китайского происхождения. Свободно владеет китайским языком. Подводник. Служил на Тихом океане, принимал участие в походе в том числе с научными целями к Северному полюсу, командировался в рамках операции НАТО в Афганистане в Кабул. В 2012-15 годах был военным атташе посольства США в Республике Корея.

Женат (супругу зовут Дженнифер), имеет трех сыновей.