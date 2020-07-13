Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении военных объектов ВС Армении

БАКУ/ЕРЕВАН, 13 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана сообщило в понедельник об уничтожении на границе ряда военных объектов и военной техники Вооруженных сил Армении.

"Во второй половине дня 13 июля точным огнем наших подразделений были уничтожены огневые позиции, радиолокационная станция разведывательного подразделения, хранилище военной автомобильной техники, танк, бронетранспортер, более 20 военнослужащих, штаб батальона и военная инфраструктура ВС Армении", - утверждается в заявлении ведомства.

Там уточнили, что речь идет об объектах на армянской территории на товузском направлении госграницы двух стран, где с воскресенья проходят боестолкновения.

Пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян в свою очередь опубликовалана своей странице в Facebook сообщение о том, что азербайджанские вооруженные силы ведут огонь по селам Чинар и Айгепар, расположенным в Тавушской области Армении.

"Мы решительно осуждаем продолжающиеся попытки Азербайджана сохранить напряженность на северо-восточном отрезке армяно-азербайджанской границы и осуществляемый с этой целью преступный целенаправленный обстрел гражданской инфраструктуры и мирного населения сел Чинар и Айгепар Тавушской области, что является явным нарушением международного гуманитарного права", - отметила она.

По словам Нагдалян, "Азербайджан должен безоговорочно прекратить подобные действия и предпринять необходимые шаги для предотвращения дальнейшего роста напряженности, за последствия которой несет полную ответственность".

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать армейские позиции на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались в ночь на понедельник. Как проинформировали в Баку, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, еще четверо ранены. В свою очередь пресс-служба армянского Минобороны сообщила, что при обстреле на границе легкие ранения получили двое полицейских.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.