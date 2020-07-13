В Болгарии пятый день продолжаются акции с требованием отставки правительства

СОФИЯ, 13 июля. /ТАСС/. Акции протеста с требованием отставки правительства и главного прокурора пятый день продолжаются в столице и в 11 других городах Болгарии. Как сообщает корреспондент ТАСС, в Софии протесты начались с 15:30 и носят мирный характер.

Тысячи граждан в настоящее время находятся на "треугольнике власти" в центре болгарской столицы - там находятся здания администрации президента, правительства и Народного собрания (парламента) страны. Участники протеста скандируют в адрес правительства лозунги "Мафия!" и "Отставка!" У административных зданий стоят полицейские кордоны.

Отдельная акция с требованием отставки министра внутренних дел Младена Маринова проводилась в понедельник у здания МВД. Поводом для акции стали случаи полицейского насилия, в результате которых несколько человек с травмами попали в больницу. Директор полиции Софии Георги Хаджиев на брифинге сообщил, что по фактам насилия проводится внутренняя проверка, результаты которой будут готовы в течение месяца.

В МВД сообщили, что фактов нарушения общественного порядка на акциях протеста в понедельник пока не зафиксировано.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку главы государства Румена Радева собрались более тысячи горожан, представители различных политических партий и общественных организаций. Поводом для этого стали действия прокуратуры, арестовавшей двух сотрудников президентской администрации высокого ранга. По оценкам политологов, эти действия правоохранительных органов стали одним из этапов политической атаки на президента Радева, который в последнее время резко критикует правительство Бойко Борисова. С того дня митинги стали ежедневными, а в субботу Радев выступил с обращением к нации, в котором призвал правительство и главного прокурора уйти в отставку. Участники протестов, которые организуются в социальных сетях, заявляют, что намерены продолжать свои акции вплоть до отставки правительства и готовы блокировать Народное собрание и не допустить парламентариев на их рабочие места.