Помпео назвал претензии Китая на ресурсы в Южно-Китайском море незаконными

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Американская администрация считает незаконными практически все претензии Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. Об этом говорится в обнародованном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Мы даем ясно понять: претензии Пекина на внебереговые ресурсы в большинстве частей Южно-Китайского моря совершенно незаконны, как и его кампания запугивания с целью их контроля", - заявляет глава внешнеполитического ведомства США.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

По оценкам некоторых экспертов, за счет таких действий Пекин стремится обеспечить себе контроль над регионом, прилегающим к стратегически важному Малаккскому проливу, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает.