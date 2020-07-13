Власти США выразили надежду на успех поездки экс-министра Ричардсона в Каракас

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США выразил надежду на успех поездки американского политического деятеля Билла Ричардсона в Каракас.

Основанный Ричардсоном центр объявил в понедельник о том, что тот отправляется в Венесуэлу, чтобы встретиться с президентом этой южноамериканской республики Николасом Мадуро и обсудить возможность освобождения находящихся там под стражей граждан США. "Ричардсон по просьбе семей нескольких американских заключенных едет в Каракас с частной гуманитарной миссией, чтобы встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудить статус американских заключенных и другие гуманитарные вопросы, относящиеся к COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - говорится в записи Центра Ричардсона в Twitter.

В Госдепартаменте США корреспонденту ТАСС подтвердили, что в курсе планов Ричардсона. Одновременно в американском внешнеполитическом ведомстве заверили, что не имеют отношения к таким намерениям политика. "Нам известно о частных усилиях, предпринимаемых отставным губернатором и послом Биллом Ричардсоном. Несмотря на то, что эти усилия не спонсируются правительством США и не предпринимаются от его имени, мы надеемся на позитивный исход", - заявила корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы Госдепартамента.

"Мы повторяем призывы к режиму Мадуро в Каракасе, удерживающему руководителей нефтяной компании [Citgo] больше двух с половиной лет без суда, освободить этих <...> американцев и позволить им вернуться к семьям в Соединенных Штатах", - добавила дипломат. Бывший президент Citgo - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA - и пятеро его заместителей были задержаны в конце 2017 года в ходе расследования коррупционных преступлений в энергетическом секторе южноамериканской страны. С декабря 2019 года они находятся под домашним арестом. Несколько задержанных являются натурализованными гражданами США. Citgo Petroleum управляет нефтеперерабатывающими заводами, трубопроводами и терминалами в США.

В администрации президента Билла Клинтона Ричардсон занимал посты сначала постоянного представителя США при ООН (в 1997-1998 годах), а затем министра энергетики (в 1998-2001 годах). В 2003-2011 годах он являлся губернатором американского штата Нью-Мексико. В прошлом Ричардсон неоднократно наносил визиты в КНДР с целью содействия урегулированию ее ядерной проблемы. Цель созданного им центра заключается в том, чтобы продвигать "глобальный мир и диалог со странами и общинами, которые отрицательно относятся к официальным дипломатическим каналам". Когда именно состоится поездка Ричардсона, не уточняется.

Сорванный переворот

Венесуэльские власти 3 мая сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот. Среди задержанных были двое граждан США. Ими оказались бывшие спецназовцы Люк Александр Денман и Айран Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.