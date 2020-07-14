ЦИК Белоруссии проведет регистрацию кандидатов в президенты

МИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Белоруссии на своем заседании во вторник рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов в президенты на выборах, которые пройдут 9 августа.

Процесс регистрации стартовал 5 июля с проверки представленных в ЦИК документов. Для того, чтобы получить статус кандидата, сначала надо было собрать не менее 100 тыс. достоверных подписей избирателей, а затем подать в избирком заявление о согласии баллотироваться, декларацию о доходах и имуществе за 2019 год и анкету с биографическими данными. К нынешнему этапу подошли семь из 15 претендентов, которые ранее изъявили желание баллотироваться, зарегистрировав свои инициативные группы по сбору подписей.

Центризбирком выносит на рассмотрение вопрос о регистрации кандидатами действующего главы государства Александра Лукашенко, находящегося под арестом бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева, экс-депутата Анны Канопацкой, Светланы Тихановской, бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало и лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

Интрига вокруг двух претендентов

Наблюдатели в Минске полагают, что наряду с действующим президентом без особых проблем удостоверения кандидатов получат Дмитриев, Канопацкая и Черечень. Возможно, что серьезных претензий не должно возникнуть и к Тихановской, которая вместе со своим супругом Сергеем, находящимся сейчас под арестом по уголовному обвинению, наделала много шума в ходе сбора подписей.

Главная интрига заключается в том, обретут ли статус кандидатов в президенты наиболее серьезные оппоненты действующего главы государства Бабарико и Цепкало. Группа экс-главы Белгазпромбанка, находящегося под арестом, собрала необходимое количество подписей. Проблема может возникнуть в части достоверности изложенных в декларации данных. В соответствии с белорусским законодательством ЦИК вправе отказать в регистрации, если сочтет, что представленная в декларации не соответствующая действительности информация носит существенный характер. Учитывая, что претендента обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, ЦИК может найти основания для отказа в регистрации. Для этого надо, чтобы представленные претендентом сведения в декларации на 20% расходились с подтвержденными данными государственных органов.

У Цепкало загвоздка с регистрацией возникла еще на этапе подтверждения достоверности подписей. Из более чем 160 тыс. поданных в территориальные комиссии подписей действительными были признаны порядка 75 тыс. В предвыборном штабе Цепкало заявили, что собрали юридически подкрепленные материалы, свидетельствующие об отсутствии нарушений при оформлении подписных листов. "Всеми признается факт, что мы собрали и сдали необходимое количество подписей. ЦИК должен будет это сказать. Мы все сделали правильно и аккуратно. Ошибки допустили члены территориальных избирательных комиссий", - сообщили в понедельник в штабе претендента. "Для отказа в регистрации Цепкало кандидатом нет никаких оснований", - отметили его соратники. Они готовы в случае отказа в регистрации оспорить решение ЦИК в Верховном суде.

Предвыборный фон

На этапе сбора подписей в Минске и других городах республики проходили несанкционированные властями мероприятия, сопровождавшиеся массовыми задержаниями и арестами. По данным белорусских правозащитников, с момента начала президентской кампании в стране силовики задержали около 700 человек, 24 арестованных активиста были признаны правозащитным сообществом политзаключенными. Административным арестам и штрафам подверглись свыше 300 человек.

Во время процесса регистрации, который проходит с 5 по 14 июля, протестные настроения заметно ослабли. Редкие акции солидарности не переросли в массовое движение. Политологи связывают это, с одной стороны, с жесткими действиями силовиков, с другой - с отсутствием оснований для выражения недовольства, вызванным объективной паузой в избирательной кампании. Наблюдатели не исключают, что акции солидарности с Цепкало и Бабарико возобновятся, если они не будут включены в список кандидатов в президенты.

Начало агитации

Сразу после регистрации политики смогут вести предвыборную агитацию. Местные органы власти уже определили места для проведения массовых мероприятий, организуемых кандидатами и их доверенными лицами. Решения местных властей вызвали негодование среди оппонентов действующей власти, оппозиционных активистов и представителей гражданского общества. Выделенные в немноголюдных местах площадки для агитации сводят на нет усилия альтернативных кандидатов.

До 19 июля в определенные Центризбиркомом печатные СМИ должны быть представлены тексты предвыборных программ, которые публикуются не позднее чем за 20 дней до волеизъявления. Кандидаты получат право выступить по государственному телевидению и радио. Также предусмотрена возможность проведения дебатов между ними и их доверенными лицами.

Досрочное голосование пройдет с 4 по 8 августа. Основной день - 9 августа.

В выборах президента Белоруссии в 2015 году участвовали четыре кандидата. Победу одержал Лукашенко, в поддержку которого высказались 83,5% избирателей. На предстоящих выборах он будет баллотироваться на пост главы государства уже в шестой раз.