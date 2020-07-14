Трамп освободил экс-советника Стоуна как от тюремного срока и штрафа

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп специальным указом избавил своего бывшего советника Роджера Стоуна от необходимости не только отбывать тюремное заключение, но и выплачивать остатки штрафа. Об этом свидетельствует документ, опубликованный в понедельник в электронной базе данных суда.

"10 июля 2020 года президент Соединенных Штатов смягчил приговор, вынесенный судом в отношении подсудимого Роджера Стоуна, это относится к тюремному сроку, условиям пребывания на свободе под судебным контролем и неоплаченной части штрафа", - говорится в тексте. При этом подчеркивается, что сама судимость Стоуна не погашается.

В приложенном к документу указе Трампа отмечается, что "тюремный срок, к которому был приговорен Роджер Стоун, должен истечь немедленно", отменяются "полностью все условия нахождения под судебным контролем в течение двух лет", и ему также не нужно будет выплачивать "любой имеющийся остаток наложенного на него штрафа в размере $20 тыс. долларов".

Ранее американский лидер подписал указ о смягчении наказания своему экс-советнику, к которому тот был приговорен в феврале по статьям, касающимся дачи ложных показаний правоохранительным органам, попыток помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивания свидетеля. По решению суда Стоун должен был провести за решеткой три года и четыре месяца.

Его задержали в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвиняли Стоуна в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Москвой. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.