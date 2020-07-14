Лавров и Помпео обсудили возможность саммита "пятерки" СБ ООН в ближайшем будущем

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Руководители внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Майкл Помпео обсудили во время состоявшегося в понедельник телефонного разговора возможность проведения встречи лидеров постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН в обозримом будущем, а также коснулись тем Афганистана и невмешательства в избирательные процессы. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила позднее в тот же день глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Майкл Помпео сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Помпео и министр Лавров обсудили созыв [встречи] лидеров постоянной "пятерки" [Совета Безопасности] в ближайшем будущем, чтобы отметить 75-ю годовщину основания Объединенных Наций", - отметила Ортэгус.

Кроме того, заявила она, собеседники "обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, включая Афганистан". "Госсекретарь затронул вопрос обеспечения безопасности выборов", - добавила Ортэгус.

В свою очередь Помпео на своей странице в Twitter написал, что они рассмотрели с Лавровым возможность проведения "саммита постоянной "пятерки", чтобы отметить 75-ю годовщину основания ООН, празднуемую в нынешнем году".

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил 8 июля, что ни сроки, ни место проведения саммита пока не определены. По его словам, Москва рассчитывает на обсуждение на этой встрече на высшем уровне всех ключевых вопросов, влияющих на глобальную политику, безопасность и экономику.

Инициативу проведения встречи лидеров стран "пятерки" СБ ООН выдвинул 23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент России Владимир Путин. Ее поддержали все остальные государства "пятерки" - Великобритания, Китай, США и Франция.