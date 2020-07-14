Трамп заявил, что не всегда согласен с главным инфекционистом США

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не всегда согласен с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, однако у них очень хорошие отношения. Это американский лидер подтвердил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в ходе круглого стола в Белом доме.

"У меня очень хорошие отношения с доктором Фаучи, и они были такими в течение длительного времени, с самого начала. Я считаю его очень приятным человеком", - сказал он. "Я не всегда согласен с ним", - подчеркнул при этом американский президент.

В свою очередь пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни в понедельник прокомментировала ситуацию с распространенным ранее Белым домом документом, в котором содержалась критика в адрес Фаучи со стороны видных экспертов в области здравоохранения. В нем, в частности, говорилось, что "некоторые представители Белого дома обеспокоены тем, как часто доктор Фаучи был не прав в различных ситуациях".

По словам Макинэни, Белый дом предоставил этот документ, отвечая на конкретный вопрос газеты The Washington Post относительно слов Трампа, который ранее отмечал, что Фаучи допускал в своей работе некоторые ошибки.

"Мы предоставили конкретный ответ на прямой вопрос, вот и все. И очень далеки от правды представления о том, что есть какой-то оппозиционный (по отношению к Фаучи - прим. ТАСС) доклад и что существует противостояние Фаучи и президента. У доктора Фаучи и президента всегда были очень хорошие рабочие отношения", - ответила она.

Американские СМИ уже в течение длительного времени обсуждают вопрос о возможных противоречиях между Трампом и Фаучи. Так, еще в апреле в интервью CNN Фаучи заявил, что в случае если бы санитарные ограничения в США были введены раньше, удалось бы спасти больше жизней. Эти слова были истолкованы некоторыми СМИ, как фактически критика властей США за то, что они затянули с ответом. Позднее Фаучи объяснил, что "выбрал неправильные слова" при ответе на гипотетический вопрос и не считает, что действия властей были запоздалыми.

Сам Трамп у себя в Twitter при этом сделал перепост сообщения, в котором содержался призыв уволить Фаучи за его слова. Позднее, однако, пресс-служба Белого дома сообщила, что американский лидер не собирается отстранять главного инфекциониста от его должности в группе специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом.