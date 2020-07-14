Австрия продлила до 31 июля запрет на пассажирские авиарейсы из России

ВЕНА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Австрии продлили с 15 июля до 31 июля 2020 года запрет регулярного пассажирского авиасообщения с Россией, Украиной, Белоруссией, Великобританией, Ираном, Китаем, Португалией, Швецией. Об этом говорится в опубликованном в ночь на вторник постановлении Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

Австрийская сторона также вычеркнула из запретного списка итальянскую область Ломбардия, но внесла в него Египет, Сербию, непризнанное Косово, Черногорию, Северную Македонию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Румынию, Болгарию, Молдавию. Из этих стран прилет пассажирских рейсов запрещается с 15 июля по 31 июля.

Это постановление властей не распространяется на грузовые рейсы, вывозные рейсы, санитарную авиацию или полеты в государственных интересах Австрийской Республики.

В июне Австрия объявила об открытии границы для 32 европейских стран. Авиакомпания Austrian Airlines возобновила полеты в Европе. Австрийская сторона при этом усилила пограничный контроль с Венгрией и Словенией для приезжих с Западных Балкан. Регулярное пассажирское авиасообщение с Россией, Украиной и рядом других стран было приостановлено с 18 марта и с тех пор продлевается каждые две недели на основе оценки эпидемиологической обстановки в этих государствах.

1 июля в Австрии число новых случаев заражения коронавирусом впервые с мая за сутки превысило отметку 100 человек. До этого ежесуточный прирост новых случаев заражения держался в пределах 30-40 человек в течение двух месяцев. Глава Минздрава Рудольф Аншобер заявил об обеспокоенности из-за тревожного развития ситуации. В отдельных австрийских регионах было возобновлено правило обязательного ношения защитных масок в общественных зданиях.