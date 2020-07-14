Действующий на востоке Ливии парламент разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

ТАСС, 14 июля. Палата представителей (избранный постоянный парламент) Ливии, действующая на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, разрешила египетским силам вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте законодательного органа.

"В свете того, что наша родина подвергается прямому вторжению со стороны Турции, а также нарушения суверенитета Ливии <...> парламент Ливии приветствует высказывания египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси <...>. Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона", - говорится в тексте.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - ПНС в Триполи и пользующийся поддержкой ЛНА временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, ПНС обратилось за поддержкой к Турции.

20 июня президент Египта во время смотра войск на одной из баз в Западном военном округе не исключил возможность военного вмешательства в ситуацию Ливии с целью, как он заявил, "прекращения кровопролития в соседней стране и обеспечения безопасности границ", указав при этом, что подобный шаг "будет иметь легитимный статус", а "египетские войска выдвинутся, если об этом попросят ливийцы". Ас-Сиси также обещал при необходимости вооружать и обучать ливийские племена и предупредил ПНС и поддерживающую его Турцию о том, что Каир не позволит никому захватить стратегически важные и находящиеся сейчас под контролем ЛНА Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, назвав их "красной линией, которую не дозволено пересекать". В ПНС его заявления назвали "посягательством на суверенитет" и "объявлением войны".