КНР раскритиковала США за позицию в отношении Южно-Китайского моря

ТАСС, 14 июля. Китай подверг во вторник критике госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter на странице посольства КНР в Вашингтоне.

"Позиция Китая по Южно-Китайскому морю является последовательной и четкой. Твердо защищая свой территориальный суверенитет и права и интересы в море, Китай придерживается политики урегулирования споров путем переговоров и совещаний с имеющими к этому непосредственное отношение государствами <...>. США не являются страной, напрямую вовлеченной в данные споры, однако продолжают вмешиваться в этот вопрос", - говорится в документе. В диппредставительстве ситуацию в указанном регионе оценили как "мирную, стабильную и продолжающую меняться в лучшую сторону".

Заявление Помпео было обнародовано в понедельник. В нем утверждалось, что Пекин "прибегает к запугиванию в целях подрыва суверенных прав государств Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море".

КНР на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

По оценкам некоторых экспертов, за счет таких действий Пекин стремится обеспечить себе контроль над регионом, прилегающим к стратегически важному Малаккскому проливу, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает.