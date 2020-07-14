В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о российских военных объектах

ТАДМОР /Сирия/, 14 июля. /ТАСС/. Сирийские военнослужащие задержали и доставили в город Тадмор, расположенный близ Пальмиры, трех боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура". Они входили в состав вооруженной группы, которая подорвалась на минном поле, в результате чего погибли несколько радикалов.

"Мы числимся в организации "Магавир ас-Саура". Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле. В результате погибли, подорвавшись на мине, командир группы, проводник и еще один человек. Мы заблудились и не знали, куда идти, потому что проводник погиб, и начали искать выход, продолжили движение. Потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда", - рассказал журналистам один из задержанных Джасем аль-Али.

Он признался, что задачей вооруженной группы являлся шпионаж: экстремисты должны были собрать данные о военных объектах. "Нас отправили на выполнение задания в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура. Задачей был сбор информации <...> Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах", - сообщил боевик, указав в качестве отправной точки населенный пункт Эт-Танф.

По словам задержанных участников бандформирования, кураторы выдали им крупную денежную сумму. "На выполнение задания мы получили тысячи долларов, но все деньги были у командира группы Язана. Он подорвался на мине, и мы потеряли все", - поведал журналистам Абдалла аль-Мишуат.

Задержанные при этом отметили, что до пополнения рядов радикалов многие из них имели гражданские профессии. В частности, Мухаммед Таешмеллан рассказал, что был пекарем в лагере беженцев Эр-Рукбан, а затем примкнул к боевикам.

"Потом работать в хлебопекарне в Эр-Рукбане стало невозможно, и я решил перейти в пекарню "Магавир ас-Сауры". Я трудился у них в пекарне, ежемесячная зарплата была $400. Потом у меня возникли конфликты, и меня решили отправить на опорный пункт [группировки] как рядового", - сообщил он.

В настоящее время все трое экстремистов, у которых при аресте было изъято несколько автоматов Калашникова и гранат, большое количество боеприпасов, деньги и наркотики, содержатся в расположении сирийских войск в Тадморе. Спецслужбы арабской республики изучают их показания и проверяют на причастность к другим незаконным операциям. Однако сами задержанные уже жалеют о том, что стали сотрудничать с боевиками. "По моему опыту - нельзя совершать ошибок и переходить на сторону ИГ (запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Магавир ас-Сауры". Нужно идти в регулярную армию и примиряться", - отметил аль-Али.