Власти США намерены оставить границу с Канадой и Мексикой закрытой до конца августа

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов планируют продлить запрет на пересечение границы с Канадой и Мексикой по меньшей мере до конца августа. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на представителей американской администрации высокого ранга.

"Это практически точно будет так", - заявил изданию один из собеседников. По его данным, соответствующее официальное объявление будет сделано до 21 июля, после чего ограничения продлят еще на 30 дней.

Меры, о которых идет речь, были изначально введены в марте, а затем несколько раз продлевались.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 135 тыс. человек. Общее число инфицированных в Мексике с начала пандемии превысило 299 тыс., из жизни ушли более 35 тыс. человек. В Канаде выявлено свыше 109 тыс. случаев заражения, умерли более 8 тыс. человек.