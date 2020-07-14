В Токио заявили об изъянах в мерах против COVID-19, принятых военными США в Японии

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Меры против распространения коронавируса, принятые на военных объектах США в Японии, имели изъяны. Об этом во вторник заявил министр обороны Японии Таро Коно.

"Мы выявили определенное количество проблем, связанных с мерами по предотвращению распространения заражения, принятыми американскими военными", - приводит его слова агентство Kyodo. В то же время министр не уточнил, о каких именно изъянах в мерах по предотвращению распространения коронавируса идет речь.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом американских военных на военных объектах США на юге Японии превысило 90.

11 июля власти Окинавы сообщили, что на авиабазе Футэмма и базе Кэмп-Хансэн введен карантин для предотвращения распространения коронавируса. С 7 по 11 июля там был выявлен 61 случай заражения среди военнослужащих США. 10 июля военное командование морской пехоты США в Японии приняло решение вернуть ограничения для военнослужащих из-за угрозы распространения коронавируса.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 22 тыс. Количество летальных исходов составляет 996. Всего в стране выздоровели порядка 18,5 тыс. человек. При этом 34 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.