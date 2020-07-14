Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлят до 2 августа

НУР-СУЛТАН, 14 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса еще на две недели - с 20 июля по 2 августа. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин.

"По предложению министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на две недели - с 20 июля по 2 августа", - сказал он.

Премьер призвал всех соотечественников строго выполнять карантинные требования. "Министерству здравоохранения, акиматам (местным администрациям - прим. ТАСС) и заинтересованным государственным органам реализовать все меры дальнейшего соблюдения карантина. Необходимый запас лекарственных препаратов имеется и постоянно пополняется. Необходимо обеспечить все меры по их четкому распределению по аптечным сетям и стационарам", - заявил он.

По словам Мамина, правительство осуществит на период ограничительных мер социальные выплаты гражданам по потере дохода в размере минимальной зарплаты - 42,5 тыс. тенге (порядка $103) за один месяц.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных ограничений с возможностью их продления или ужесточения. 13 июля президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что карантин в связи с коронавирусом продлится в стране еще две недели.