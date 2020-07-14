МИД Турции обвинил ЕС в политике двойных стандартов в Ливии

АНКАРА, 14 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции обвинило во вторник Европейский союз в двойных стандартах в связи с его политикой в Ливии. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД республики Хами Аксоя.

"Если ЕС хочет внести свой вклад в мирное урегулирование ливийского кризиса, он должен отказаться от политики двойных стандартов, связанных с операцией IRINI (по контролю за соблюдением эмбарго со стороны всех игроков - прим. ТАСС), и поддержать международную легитимность в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении Аксоя.

Перед этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал от Турции соблюдать эмбарго на поставки оружия и предупредил, что ЕС намерен усилить свою военно-морскую операцию по контролю за соблюдением этого эмбарго.

17 июня в Средиземном море произошел инцидент между военными кораблями Франции и Турции. По данным телеканала France 24, турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".

В свою очередь, турецкое агентство Anadolu, сославшись на представителя ВС Турции, опровергло сообщения французской стороны, сообщив, что турецкий фрегат использовал свои радарные системы не для прицеливания, а для наблюдения за французским военным кораблем, "который осуществлял опасное маневрирование". К расследованию инцидента подключился Североатлантический альянс, членами которого являются Франция и Турция, однако до настоящего времени эта организация не предоставила своего отчета об этих событиях.