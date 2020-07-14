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Изменение статуса собора Святой Софии

МИД Турции отверг критику ЕС по поводу смены статуса собора Святой Софии

В ведомстве указали, что Айя-София является собственностью Турции, поэтому любые проекты в отношении нее находятся исключительно в компетенции республики

АНКАРА, 14 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции отвергло во вторник критику со стороны Евросоюза, вызванную изменением статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Соответствующее заявление опубликовал официальный представитель внешнеполитического ведомства Хами Аксой.

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"Айя-София является собственностью Турции, любые проекты в отношении нее, в том числе изменение ее статуса, находятся исключительно в компетенции Турции. Никто не может вмешиваться в суверенные юридические дела Турции", - говорится в тексте.

Аксой также заверил, что "благодаря новому статусу мечеть Айя-София будет открыта для посетителей всех религий". "Работы внутри Айя-Софии никак не воспрепятствуют ее сохранению в списке всемирного культурного наследия", - утверждает он.

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ТурцияИзменение статуса собора Святой Софии
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