МИД Турции отверг критику ЕС по поводу смены статуса собора Святой Софии

АНКАРА, 14 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции отвергло во вторник критику со стороны Евросоюза, вызванную изменением статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Соответствующее заявление опубликовал официальный представитель внешнеполитического ведомства Хами Аксой.

Что говорили политики и религиозные деятели об изменении статуса Айя-Софии

"Айя-София является собственностью Турции, любые проекты в отношении нее, в том числе изменение ее статуса, находятся исключительно в компетенции Турции. Никто не может вмешиваться в суверенные юридические дела Турции", - говорится в тексте.

Аксой также заверил, что "благодаря новому статусу мечеть Айя-София будет открыта для посетителей всех религий". "Работы внутри Айя-Софии никак не воспрепятствуют ее сохранению в списке всемирного культурного наследия", - утверждает он.