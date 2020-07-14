В Баку сообщили об артиллерийском обстреле ВС Армении приграничных сел Азербайджана

БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник об артиллерийском обстреле подразделениями ВС Армении двух приграничных сел на территории Товузского района республики.

"Утром 14 июля подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам и Алибейли Товузского района", - сообщил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы. По его словам, жители села не пострадали.

В Министерстве обороны Армении в свою очередь во вторник утром сообщили о том, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная, ночью армянские ВС наблюдали движение танка азербайджанской армии. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства страны Шушан Степанян.

"Ночью из позиций армянских ВС наши военнослужащие наблюдали движение танка противника, которое было подавлено огнем. Сейчас на границе ситуация относительно спокойная", - отметила она.

О ситуации на границе

Ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась 12 июля. В воскресенье Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались в ночь на понедельник. Как проинформировали в Баку, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, еще четверо ранены. В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. По информации армянских военных, 2 полицейских и 3 военнослужащих получили легкие ранения.

В МИД РФ в понедельник выразили серьезную озабоченность резким обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, а также призвали стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о готовности оказать содействие в урегулировании ситуации.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.