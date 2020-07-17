Иранская полиция разогнала акцию протеста на юго-западе страны

ТЕГЕРАН, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Ирана разогнали демонстрацию в провинции Хузестан на юго-западе страны. Об этом заявил в пятницу глава полиции города Бехбахан Мохаммад Азизи.

"Сначала полиция пыталась уговорить этих людей разойтись, - цитирует его агентство IRNA. - Однако они не только не разошлись, но и скандировали провокационные лозунги, поэтому полиция приняла решение их разогнать".

Он добавил, что речь идет о небольшой группе людей, которая в 21:00 (19:30 мск) собралась на площади в центре города Бехбахан, протестуя против экономической ситуации в стране. "К счастью, благодаря принятым мерам не было ни материально ущерба, ни пострадавших в результате [протестной акции], а люди разошлись по домам", - добавил Азизи.

В четверг вечером международная некоммерческая организация NetBlocks сообщила о перебоях с доступом к интернету на территории иранской провинции Хузестан. Отмечалось, что отключение может быть связано с антиправительственными протестами. Кроме того, в социальных сетях начали появляться видео, на которых якобы группа протестующих скандирует лозунги в городе Бехбахан.