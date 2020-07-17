Украинский суд продлил арест двум обвиняемым в убийстве Шеремета

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщило в пятницу издание "Украинская правда".

Суд также смягчил меру пресечения другой подозреваемой по делу Шеремета Яне Дугарь, которая находится на свободе. Ей было разрешено снять электронный браслет, с помощью которого отслеживалось ее местонахождение. Апелляционный суд Киева в понедельник также постановил снять электронный браслет с Дугарь и разрешил ей перемещаться по территории Украины.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря 2019 года объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, а затем ее освободили под залог.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство.