США возобновили учения в Южно-Китайском море с участием двух авианосцев

ТАСС, 17 июля. Тихоокеанский флот США проводит вторые за месяц учения с участием авианосцев Nimitz и Ronald Reagan и сопровождающих их кораблей в Южно-Китайском море. Об этом сообщило командование Тихоокеанского флота США.

В учениях задействовано 12 тыс. моряков и морских пехотинцев. На авианосцах размещено более 120 самолетов. В состав авианосных групп входят крейсера и эсминцы. В заявлении флота отмечается, что целью маневров является поддержание боеготовности, при этом их не следует рассматривать как ответ на какую-либо конкретную угрозу.

Nimitz и Ronald Reagan второй раз вместе выходят в Южно-Китайское море менее чем за месяц. Предыдущие учения прошли 4-5 июля, когда в этом районе также проводили маневры корабли китайского флота. Тогда американские авианосцы также сопровождал стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.

Расположенные в Южно-Китайском море Парасельские острова (Сиша) и архипелаг Спратли (Наньша) много лет остаются предметом многонационального регионального конфликта. Основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай, о своих частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия и Филиппины. США не признают суверенитет Китая над этими островами.