Баку обвинил Ереван в распространении фейка о сбитом азербайджанском беспилотнике

БАКУ, 17 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона распространяет ложную информацию о якобы сбитых азербайджанских беспилотниках (БПЛА). Как отметили в пятницу в ведомстве, все имеющиеся на вооружении ВС страны беспилотные летательные аппараты (БПЛА) целы.

"Министерство обороны Армении <…> запустило фейк о том, что в ходе боев (на границе) азербайджанская армия потеряла 13 БПЛА", - заявил журналистам начальник пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы. По его словам, в качестве доказательств армянская стороны опубликовала в соцсетях фото якобы сбитого БПЛА ВС Азербайджана. Однако, отметил Даргяхлы, на снимке на самом деле запечатлен американский БПЛА, сбитый в 2014 году в Афганистане.

"Все БПЛА азербайджанской армии целы и невредимы. Министерство обороны Азербайджана оперативно предоставляет всю необходимую информацию о ситуации на границе, не скрывая потерь", - отметил официальный представитель Минобороны.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о двенадцати погибших военнослужащих азербайджанской армии с воскресенья. Ереван заявил о гибели четырех и ранении десяти военнослужащих.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.