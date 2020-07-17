{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пентагоне заявили, что США превосходят соперников в ядерной сфере

Министр обороны Марк Эспер подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены сохранять его

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты имеют превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений и настроены на его сохранение. С таким утверждением выступил в пятницу американский министр обороны Марк Эспер.

"Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших противников и конкурентов. Мы продолжим в предстоящие годы сохранять это превосходство", - заявил шеф Пентагона. Он вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли провел виртуальную встречу с личным составом, а также гражданскими служащими Пентагона и членами их семей.

"Факт заключается в том, что мы <...> модернизируем свои [стратегические] бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и [несущие ядерные ракеты] подводные лодки. Они станут не просто более мощными, чем у наших конкурентов и противников <...>. Мы также должны модернизировать систему командования, управления и связи в своих ядерных [силах]. Мы вкладываем в это много денежных средств. Важно продолжать проводить модернизацию и рекапитализацию [арсенала] ядерного сдерживания <...>", - отметил Эспер.

Он заверил, что США намерены действовать таким образом исключительно по соображениям сдерживания потенциальных вооруженных конфликтов. "Если у вас имеется боеспособная триада, то вы в состоянии сдерживать конфликт, угрозы Соединенным Штатам. В конце концов, мы именно этого и хотим [добиться]: сдержать конфликт, сдержать войну. А в случае провала таких усилий мы хотим быть в состоянии воевать и одержать победу", - сказал министр.

Теги
СШАЭспер, Марк
Глава Пентагона запретил использовать флаги конфедератов на американских военных объектах
Марк Эспер опубликовал в соцсетях меморандум, в котором перечислены разрешенные флаги
Читать полностью