Глава Агентства по кибербезопасности не исключил вероятность вмешательства в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Попытки вмешательства из-за рубежа в ход предвыборной кампании в США не исключены, хотя сейчас таких попыток не наблюдается. Об этом заявил в пятницу руководитель Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс. Он выступал на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса. Трансляция конференции шла на сайте института.

"Предстоящие в ноябре выборы должны стать самыми безопасными, - подчеркнул он. - Это связано с тем, что этой проблемой занимаются все правительственные ведомства, в том числе ФБР и разведывательное сообщество". По его словам, "сейчас не наблюдается столь же активная деятельность <...> в киберпространстве, как это было в канун выборов 2016 года". "У нас есть больше возможностей для отслеживания такой деятельности в компьютерных сетях, но мы сейчас не наблюдаем такой же активности, как на прошлых выборах, хотя нельзя исключить какой-то попытки как в период до ноябрьских выборов, так и сразу после них", - добавил он.

По словам Кребса, в канун ноябрьских выборов "предприняты беспрецедентные меры кибербезопасности, чтобы не дать противникам возможности для вмешательства". По его утверждению, во вмешательстве в американские выборы якобы заинтересованы Россия, Китай и Иран.

На выборах 3 ноября американцы будут избирать президента и вице-президента, 35 членов Сената Конгресса США, всех членов Палаты представителей, 11 губернаторов. Кроме того, в нескольких штатах пройдут выборы членов законодательных собраний.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.