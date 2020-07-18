В Совете ЕС сообщили, что лидеры стран Евросоюза пока не договорились по бюджету

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии. Как проинформировали журналистов в Совете ЕС, встреча возобновится в субботу.

"Заседание Евросовета закончилось. Встреча возобновится завтра в 11:00 (по местному времени, 12:00 мск - прим. ТАСС)", - сказал представитель этого органа.

Как уведомил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, лидеры сообщества после почти 12-часовых дискуссий так и не сумели прийти к консенсусу. "Соглашения пока нет. Всем нужна пауза. Необходимо будет вернуться к переговорам со свежими силами", - отметил он.

По словам другого дипломата, переговоры заблокировал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, у которого есть "свое видение управления фондом восстановления".

Внеплановый саммит ЕС посвящен переговорам по семилетнему бюджетному плану в 1,074 трлн евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса в 750 млрд евро.

В четверг источник в Европейском совете сообщил журналистам, что у стран-членов нет предварительного согласия ни в отношении способов наполнения бюджета и фонда восстановления, которые потребуют крупных госзаймов и введения новых налогов в Европе, ни по поводу будущего распределения между государствами дотаций из евроказны. Согласно последним оценкам Еврокомиссии, в 2020 году сообщество ожидает спад ВВП в 8,3%, что является беспрецедентным показателем в послевоенной истории.