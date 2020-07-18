Комитет Сената США опубликовал документы, ставящие под вопрос достоверность досье Стила

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса США в пятницу обнародовал два ранее засекреченных документа, содержание которых, по мнению законодателей, "значительно подрывает" доверие к данным, изложенным в так называемом досье на президента США Дональда Трампа, подготовленном бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом. Об этом говорится в распространенном заявлении комитета.

"Я очень доволен тем, что в ходе проведения расследования в юридическом комитете Сената удалось добиться рассекречивания этих важных документов", - заявил председатель комитета Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина).

Первый документ, о котором идет речь, является кратким изложением состоявшейся в 2017 году беседы сотрудников ФБР с основным осведомителем, на данных которого строилось досье Стила. Этот человек заявил сотрудникам американских спецслужб, что информация, содержащаяся в досье, является "неподтвержденной и ненадежной". По его словам, он был "не согласен и удивлен" тем, как данные, которые он предоставил Стилу, затем были интерпретированы в его "компромате" на Трампа. Осведомитель сообщил ФБР, что Стил "утверждал, что у него был прямой доступ к информации, в тех случаях, когда доступ был непрямым".

В сенатском комитете подчеркнули, что осведомитель не был ни действующим, ни бывшим представителем российских властей, а являлся наемным работником в фирме Стила и не работал на территории России. "Документ ясно дает понять, что доверие к досье [Стила] было полностью утрачено после беседы с осведомителем в январе 2017 года", - отмечает Грэм. По его мнению, после получения этой информации ФБР должно было "остановить и пересмотреть дело против [бывшего советника предвыборного штаба Трампа Картера] Пейджа", в отношении которого было выдано разрешение на слежку на основании досье Стила. Глава комитета убежден, что действия ФБР и Министерства юстиции США, которые продолжили добиваться разрешения на слежку, фактически были "отступлением от принципов правосудия".

Второй документ содержит комментарии бывшего сотрудника ФБР Питера Стржока к статье газеты The New York Times о приписываемых связях штаба Трампа с Россией. Стржок не соглашается с тем, что написано в статье, и отмечает, что ФБР "не известно ни о каких советниках Трампа, которые вступали бы в контакты с представителями спецслужб России". Он также отмечает, что досье Стила основывается на источниках, которые нельзя считать полностью достоверными. Это подтверждает то, что сотрудники ФБР были осведомлены о ненадежности сведений, содержащихся в "компромате".

"Комментарии Питера Стржока к статье The New York Times от 14 февраля являются разгромными, поскольку это признание того, что не было достоверных свидетельств, чтобы кто-либо из кампании Трампа работал бы в какой бы то ни было форме на российские спецслужбы", - заявил Грэм. "Заявления Стржока ставят под вопрос всю базу, на которой было основано расследование в отношении кампании Трампа", - добавил он.

"Ураган перекрестного огня"

Юридический комитет Сената Конгресса США в июне начал слушания, посвященные тому, как велось начатое в 2016 году расследование ФБР относительно связей избирательного штаба нынешнего американского президента Дональда Трампа с Россией, получившее кодовое название Crossfire Hurricane, что можно перевести как "ураган перекрестного огня".

Грэм объявил, что слушания будут касаться также вопросов о снятии Министерством юстиции США обвинений в отношении бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, о получении ФБР санкции на слежку за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем. Будет затронут вопрос о том, следовало ли назначать Роберта Мюллера для проведения расследования позднее опровергнутого сговора между властями РФ и республиканцем Трампом. По итогам слушаний комитет к октябрю 2020 года намерен опубликовать доклад на эту тему.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно называл ведущееся расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. РФ также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Досье на Трампа

Ранее Трамп призвал экстрадировать в США и посадить в тюрьму Кристофера Стила. Он назвал Стила "лжецом, которому платили" бывший кандидат на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии (НКДП).

До этого Высокий суд Лондона признал "недостоверными и вводящими в заблуждение" утверждения бывшего агента британских спецслужб в отношении российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, изложенные в так называемом досье на Трампа. Суд встал на сторону истцов и постановил выплатить Фридману и Авену по 18 тыс. фунтов стерлингов (около 1,3 млн рублей) в качестве компенсации.

Составление досье с компроматом на Трампа началось в 2015 году - первоначально по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с критикой в адрес миллиардера, вступившего в борьбу за Белый дом. Заказ получила компания Fusion GPS, позднее к работе над досье был подключен Стил и его лондонская фирма.

Когда стало понятно, что Трамп - наиболее вероятный претендент на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы, по данным газеты The New York Times, прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы. В частности, установлено, что Стил получал деньги от НКДП и предвыборного штаба Клинтон.

В досье утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах.

Сам Трамп не раз подчеркивал, что данное досье - "фальшивка" и пример "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.