Байден заявил, что разведка США проводит для него брифинги по РФ и Китаю

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники американских разведывательных служб начали проводить брифинги, касающиеся в том числе России и Китая, для Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от демократов на предстоящих выборах президента США. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время встречи со сторонниками в режиме видеосвязи.

Бывший вице-президент США, слова которого приводят агентства Bloomberg и Associated Press, отметил, что для него "снова проводят брифинги". В июне он говорил, что его пока не начали ознакомлять с разведывательными данными на регулярной основе.

Байден сообщил, что полученная им информация касалась, в частности, приписываемых России попыток "лишить легитимности избирательный процесс в США". "Китай и прочие также предпринимают попытки лишить нас доверия к итогам [выборов]", - сказал он.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Брифинги для кандидатов на пост президента проводят в период после национальных партийных съездов. Эта традиция зародилась в 1952 году при хозяине Белого дома Гарри Трумэне, который предложил проводить их для кандидата от Республиканской партии Дуайта Эйзенхауэра, чтобы тот получил представление о данных разведки по основным международным проблемам.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, пройдет 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента намечены на 3 ноября.