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Бабиш: подходы участников саммита ЕС к фонду восстановления диаметрально противоположны

Премьер-министр Чехии отметил, что на саммите наибольшую заинтересованность в скорейшем создании фонда и получении из него средств проявляют страны южного крыла Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Подходы участников открывшегося в пятницу внепланового саммита глав государств и правительств ЕС к распределению средств из фонда восстановления экономики после пандемии отличаются диаметральной противоположностью. Об этом заявил журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Взгляды [участников саммита] на фонд восстановления экономики диаметрально противоположны, - отметил он. - Это касается и того, каким должен быть его размер".

На саммите, по словам политика, стало очевидно, что наибольшую заинтересованность в скорейшем создании фонда и получении из него средств проявляют страны южного крыла Евросоюза.

Между тем Бабиш считает целесообразным перед принятием решения о создании фонда объемом 750 млрд евро прийти к общему соглашению по семилетнему бюджетному плану ЕС в €1,074 трлн.

Премьер также рассказал об отсутствии прогресса в процессе приближения участников саммита к соглашению. "Это [процесс принятия соглашения] надолго. Не чувствую, что мы приближаемся к соглашению. Скорее наоборот", - отметил политик.

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ЧехияБабиш, Андрей
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