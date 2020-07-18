Саммит ЕС возобновился с консультаций в узком составе

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Саммит ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд возобновился в субботу с консультаций в узком составе. Об этом сообщил в субботу Баренд Лейтс, пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Второй день саммита начался с консультаций в узком составе между Шарлем Мишелем, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен", - информировал он.

Накануне после 13 часов переговоров лидеры ЕС не достигли прогресса ни по вопросу принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом €1,074 трлн, ни по фонду восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь €750 млрд заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года.

От дипломатических источников в Брюсселе стало известно, что основное противостояние сложилось между Нидерландами, Австрией, некоторыми другими странами Северной Европы и так называемым южным блоком стран во главе с Италией, которые оказались наиболее затронуты пандемией. Северные государства настаивают на более жестких условиях и контроле при выделении средств из фонда.

Отрезая по частям

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на европейские источники, глава Евросовета Шарль Мишель подготовил ко второму заседанию саммита компромиссные предложения, направленные на сокращение как бюджета ЕС, так и средств на восстановление экономики после пандемии, которые страны Евросоюза смогут получить от Брюсселя безвозмездно. Таким образом Мишель пытается снять недовольство четырех стран - доноров евробюджета - Австрии, Нидерландов, Швеции и Дании, - которые занимают наиболее жесткие позиции, поскольку платят в казну сообщества высокие взносы. "Скупая четверка", как их называют европейские СМИ, требует не только сокращения собственных расходов, но и жесткого контроля за распределением средств на восстановление экономики во всех странах Евросоюза.

В этой связи председатель Евросовета предложил предоставить трем странам ЕС "скидки" на выплаты взносов в бюджет ЕС в суммарном размере до €100 млрд на следующие семь лет, что неизбежно потребует пересмотра структуры бюджета. Подобные скидки уже применялись в истории ЕС, в частности, ими пользовалась Великобритания, ныне покинувшая сообщество. Она также являлась чистым донором, и ее выход лишит Евросоюз почти €80 млрд за весь период 2021-2027 годов, что создает дополнительную нагрузку на остальные страны.

Нет нецелевому использованию

Глава Евросовета также предложил изменить соотношение средств, которые будут выдаваться нуждающимся странам из фонда восстановления в виде грантов, то есть безвозмездно, и в виде льготных кредитов. Если изначально Еврокомиссия предлагала выделить €500 млрд на гранты и €250 млрд на кредиты, то Мишель предлагает соответственно €450 млрд и €300 млрд.

Впрочем, понятие "безвозмездно" весьма условно - все €750 млрд для финансирования фонда восстановления Еврокомиссия намерена занять у международных банков и финансовых организаций, и эту сумму всем странам Евросоюза предстоит выплачивать до 2056 года, для чего предстоит повышать выплаты Брюсселю и вводить новые налоги во всем сообществе.

Кроме того, Мишель предложил предусмотреть механизм экстренной приостановки выделения денег из фонда восстановления той или иной стране ЕС в случае их нецелевого использования. Для этого одна из стран-доноров, у которой есть сомнения в целесообразности использования дотаций, должна будет созвать специальное заседание Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов, который будет уполномочен остановить выплаты.