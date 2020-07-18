Пашинян предложил создать систему мониторинга для сохранения перемирия с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 18 июля. /ТАСС/. Армения выступает за создание международной системы мониторинга для сохранения режима прекращения огня с Азербайджаном. Об этом в субботу в ходе совещания с военными в Минобороны республики заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы все должны, наконец, выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях прекращения огня, должна быть создана международная система надежного мониторинга по соблюдению режима прекращения огня. Переговорный процесс в рамках минской группы ОБСЕ должен продолжаться, и Азербайджан наконец-то должен занять конструктивную позицию", - отметил он.

Пашинян считает, что Азербайджан создает угрозы не только Армении, но и глобальной безопасности.

"В последние дни стало очевидным, что Азербайджан - угроза не только для Армении, но и для глобальной безопасности. Официальный представитель Азербайджана объявил, что их страна может нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС. Это заявление должно трактоваться как преступление против человечности. Подобная акция - это угроза террористического акта против человечества, она должна получить соответствующую оценку и быть расследована со стороны международных структур", - заявил Пашинян.

При этом глава армянского кабмина отметил, что ВС Армении в состоянии обеспечить безопасность как всей страны, так и самой АЭС.

Ранее официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что удары по гражданским объектам Армении в период эскалации, которая началась 12 июля, должны трактоваться как военные преступления.

В свою очередь официальный представитель Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил в субботу о том, что армянские вооруженные силы целенаправленно скрывают свои огневые точки вблизи гражданских объектов или за ними. При этом он подчеркнул, что "азербайджанская армия наносила удары лишь по военным целям противника". По его словам, "огневые точки подразделений Вооруженных сил Армении, которые преднамеренно атаковали азербайджанские села, гражданское население и гражданские объекты, были подавлены точным огнем" подразделений ВС Азербайджана.

Угрозы ударов по стратегическим объектам

Минобороны Азербайджана в четверг предупредило, что в случае удара по Мингячевирскому водохранилищу азербайджанские ВС могут нанести ответный удар по АЭС в Армении. Как заявил журналистам начальник пресс-службы военного ведомства Вагиф Даргяхлы, имеющиеся на вооружении азербайджанской армии "новые ракетные системы позволяют нанести высокоточные удары по Мецаморской АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении".

При этом он подчеркнул, что "рельеф местности, на которой расположено Мингячевирское водохранилище, проведенные на этом сооружении укрепительные работы и имеющиеся в распоряжении войск ПВО современные средства противовоздушной обороны не позволят нанести удар по этому стратегическому объекту".

В Ереване высказывания азербайджанской стороны о возможном ракетном ударе по Мецаморской АЭС назвали "преступными заявлениями". Как подчеркнул на брифинге официальный представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян, "официальные представители Армении никогда не говорили о возможности атаковать гражданскую инфраструктуру Азербайджана". Он добавил, что армянские военные "даже не ведут огонь по домам".

Обострение ситуации

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с воскресенья. Ереван заявил о гибели четырех и ранении десяти военнослужащих. В субботу в первой половине дня в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.

В новость была внесена правка (15:30 мск) - передается с шестым абзацем в новой редакции