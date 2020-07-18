Кулеба рассказал, что США готовят к передаче Украине шесть катеров Mark VI

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. США готовят к передаче Украине шесть патрульных катеров Mark VI из 16, которые американские власти согласились передать или продать Киеву. Об этом написал в субботу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"США одобрили продажу Украиной до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности Военно-морских сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые в дальнейшем прочно поддерживают Украину!", - написал Кулеба.

Он добавил, что шесть американских катеров уже готовятся для поставки Украине в рамках помощи США по программам в сфере безопасности. Кулеба добавил, что остальные 10 катеров Украина сможет приобрести в США за счет своего оборонного бюджета.

Кулеба заявил, что поддержка США, вместе с реформой сектора безопасности и оборонной промышленности, поможет Украине развить вооруженные силы, "оперативно совместимые с НАТО", которые будут способны противостоять "российской агрессии".

Министерства обороны США сообщило 17 июня, что американский Госдепартамент дал разрешение на поставку Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующее вооружение и военную технику на общую сумму порядка $600 млн. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США было 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование. Однако не было никаких сомнений в том, что Конгресс даст зеленый свет реализации этой договоренности с Украиной.

В сентябре 2018 года Киеву были переданы два американских патрульных катера класса Island, которые состояли на вооружении Береговой охраны США. Торжественное подписание соглашения о передаче катеров на базе Береговой охраны США в Балтиморе состоялось при участии экс-президента Украины Петра Порошенко. Их модернизация и транспортировка обошлись Украине, как минимум, в $9 млн .