Майю Санду выдвинули кандидатом в президенты Молдавии

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Молдавская оппозиционная Партия действия и солидарности (ПДС) выдвинула своего лидера, бывшего премьера страны Майю Санду кандидатом в президенты на предстоящих 1 ноября всенародных выборах. Такое решение принял в субботу на своем заседании политический совет ПДС.

"Наш долг - очистить страну от политиков, которые воспринимают Молдавию как бездонный мешок для своего насыщения. Я уверена, приложив много усилий, мы победим на этих выборах. Это время хороших людей, которые знают, какой должна быть наша страна", - сказала Санду, поблагодарив участников заседания. Ранее о поддержке ее кандидатуры на выборах заявил лидер партии "Про Молдова", бывший спикер парламента Андриан Канду, который известен близостью к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку. Он заявил, что из всех оппозиционных политиков у бывшего премьера самые высокие шансы пройти во второй тур выборов наряду с действующим президентом Игорем Додоном, который, согласно опросам, является фаворитом гонки.

При этом другая проевропейская партия - "Платформа "Достоинство и правда" - ранее выдвинула кандидатом в президенты своего лидера, бывшего главу МВД Андрея Нэстасе. На прошлых выборах в 2016 году он снял свою кандидатуру в пользу Санду и на этот раз призвал ее ответить взаимностью, но она не согласилась.

Ранее Додон в интервью ТАСС не исключил, что будет баллотироваться на второй срок. По его словам, он объявит о своем решении до 10 сентября, когда завершится регистрация инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова уже заявила, что поддержит главу государства. Согласно опросам, главным конкурентом Додона на этих выборах может стать Санду, которая проиграла ему во втором туре в 2016 году. В частности, проведенный в начале июня опрос показал, что за действующего президента готовы проголосовать 46,8% опрошенных, за Санду - 30,4%. Далее с большим отрывом следуют Нэстасе (6,6%) и мэр города Бельцы Ренато Усатый (5,2%). Рейтинг остальных политиков не превышает 3%.