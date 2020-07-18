Генсек ООН инициировал "Новый глобальный договор" для более справедливого мироустройства

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил миру масштабную инициативу по борьбе с неравенством - "Новый глобальный договор", целью которого будет создание более справедливого мироустройства на планете. Свою стратегическую инициативу он представил в субботу, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы.

"Пандемия коронавируса обнаружила печальный разрыв между собственными интересами и интересами общества, а также огромные пробелы в структурах управления и этических рамках", - заявил генсек. "Чтобы ликвидировать эти пробелы и сделать возможным заключение нового общественного договора, нам нужен новый глобальный договор, обеспечивающий более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне", - подчеркнул он.

По мнению главы ООН, еще один фактор - антирасистское движение, распространившееся из США по всему миру после убийства Джорджа Флойда, - стал признаком того, что люди устали. "Они устали от неравенства и дискриминации, на основании которой к людям относятся как к преступникам из-за их цвета кожи, устали от структурного расизма и систематической несправедливости, которые лишают людей их основных прав человека, - продолжил он. - Эти движения указывают на два исторических источника неравенства в нашем мире: колониализм и патриархат".

Не все в одной лодке

Генсек отметил, что прежняя модель социального договора в современном мире фактически перестала работать. "Коронавирус сравнивают с рентгеновским лучом, обнаруживающим трещины в хрупком скелете обществ, которые мы построили, - сказал он. - Он высвечивает повсеместные заблуждения и ложь". "Ложь о том, что свободные рынки могут обеспечить здравоохранение для всех, выдумку о том, что неоплачиваемая работа по уходу - это не работа, иллюзию того, что мы живем в пострасистском мире, миф о том, что все мы в одной лодке", - перечислил глава организации.

"На самом деле, хотя все мы оказались в одном море, очевидно, что одни бороздят его на суперъяхтах, в то время как другие цепляются за плавающие обломки", - подчеркнул Гутерриш. По мнению генерального секретаря ООН, "новый общественный договор позволит молодежи жить в достойных условиях, обеспечит женщинам те же перспективы и возможности, что и мужчинам, защитит больных, уязвимых и представителей различных меньшинств".

"Новый общественный договор, заключенный между правительствами, людьми, гражданским обществом, предприятиями и другими заинтересованными сторонами, должен охватывать вопросы занятости, устойчивого развития и социальной защиты на основе равных прав и возможностей для всех", - пояснил он.

Новый глобальный договор

"Неравенство начинается с самого верха: в мировых учреждениях", - констатировал Гутерриш, предложив решать эту проблему путем их реформирования. "Новая модель глобального управления должна основываться на всестороннем, всеохватном и равном участии в работе мировых учреждений, - отметил он. - В противном случае мы столкнемся с еще большим неравенством и отсутствием солидарности, подобными тем, которые мы наблюдаем сегодня в ходе разрозненного глобального реагирования на пандемию коронавируса".

"Страны, преуспевшие 70 лет назад, отказываются рассматривать реформы, необходимые для изменения властных отношений в международных учреждениях, - заявил Гутерриш. - В качестве примера можно привести состав Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и советов директоров учреждений Бреттон-Вудской системы и право голоса в них".

Глава организации также выразил уверенность, что развивающиеся страны должны быть более представлены в процессе принятия решений на глобальном уровне. "Нам необходима более всеохватная и сбалансированная многосторонняя торговая система, которая позволяла бы развивающимся странам продвигаться вверх по глобальным производственно-сбытовым цепочкам", - указал он. Свою новую инициативу генсек намерен обсуждать со всеми странами в течение предстоящей юбилейной 75-й сессии ООН, а также на других международных площадках.