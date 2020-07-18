Власти Франции ожидают реставрации сгоревшего в Нанте собора в кратчайшие сроки

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Французское государство ожидает, что реставраторы в кратчайшие сроки восстановят нантский кафедральный собор Святых Петра и Павла, в котором в субботу произошел пожар. Об этом заявил на встрече с жителями Нанта премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Я хочу выразить католическому приходу, жителям Нанта солидарность всей Франции, - отметил он. - Сейчас проводится расследование, пока я не располагаю достаточной информацией о его ходе". Глава правительства поблагодарил пожарных и спасателей за "исключительно эффективную работу" на месте бедствия. "Теперь мы ожидаем реставрации собора в кратчайшие сроки", - подчеркнул он.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС французский историк Тома Сирет, с потерей старинного органа, созданного Жаком Жирарде в 1620 году, и витражей восточного фасада, завершенных в 1499 году, безвозвратно утрачены реликвии нескольких столетий истории Нанта. По его словам, "пламенем в субботу унесены сокровища, пережившие и Великую французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны".

Сигнал о возгорании в соборе поступил в полицию в 07:30 по местному времени (08:30 мск). Прибывшим на место пожарным удалось локализовать огонь за три часа. Основные повреждения получили старинный орган и витражи XV столетия. По предварительным данным, жертв удалось избежать.

Прокуратура Нанта начала в этот же день расследование по факту умышленного поджога сооружения. По словам прокурора Нанта Пьера Сена, на нее указывает наличие сразу трех очагов возгорания: один - на уровне большого органа, и два - слева и справа от нефа.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Нынешний пожар - не первый за время существования храма. В 1972 году пламя уничтожило его крышу. На ликвидацию последствий возгорания и реставрацию здания ушло 13 лет. Собор смог вновь открыться для прихожан только в 1985 году.