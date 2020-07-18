СМИ: два солдата погибли при атаке неизвестных в Колумбии

БОГОТА, 18 июля. /ТАСС/. По меньшей мере двое представителей вооруженных сил Колумбии погибли, еще шестеро получили ранения в результате нападения неизвестных на востоке страны. Об этом в субботу сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в субботу утром на трассе, которая соединяет города Тибу и Кукута департамента Норте-де-Сантандер. Сначала неизвестные активировали взрывные устройства, а затем атаковали две военные машины, используя огнестрельное оружие. Один военнослужащий погиб на месте, другой умер в госпитале. Еще шестеро солдат были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование инцидента. По предварительным данным, нападение могли осуществить представители леворадикальной колумбийской повстанческой группировки "Армия национального освобождения".