Пентагон не комментирует дело военного, обвиняемого в передаче секретных данных россиянину

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Пентагон в субботу отказался от комментариев относительно дела военнослужащего ВМС США, которого, согласно данным американских СМИ, подозревают в передаче секретных данных, как утверждается, гражданину РФ.

"Мы не комментируем готовящиеся или продолжающиеся судебные разбирательства", - заявили ТАСС в пресс-службе американского оборонного ведомства.

Как сообщила 16 июля газета The Virginian-Pilot, старшину ВМС США Чарльза Бриггса подозревают в том, что он якобы передавал секретную информацию гражданину РФ, имя которого не называется.

Издание ссылается на обвинительное заключение, согласно которому доступ к сведениям, связанным с вопросами национальной обороны, был у Бриггса в период с октября 2018 года по январь 2019 года. В районе 9 января 2019 года он якобы использовал служебный компьютер, чтобы получить секретные данные, имея при этом основания полагать, что они могут быть использованы, чтобы "нанести ущерб США или принести пользу иностранцу". В то время Бриггс нес службу на авиабазе Оффат в штате Небраска. Как подчеркивает The Virginian-Pilot, в документе военного трибунала не уточняется, какую именно информацию передал американский военнослужащий и где он познакомился с россиянином, о котором идет речь. Помимо этого, Бриггса подозревают в препятствовании следствию, а также хранении и попытках получить доступ к детской порнографии.

Официально обвинения могут быть предъявлены Бриггсу в среду, 22 июля, однако, как отмечает газета, дата может быть изменена. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.