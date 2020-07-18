WSJ: исследователи в США отслеживали сигналы мобильников на военных объектах в России

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи в рамках проекта, спонсируемого Пентагоном, в 2019 году отслеживала сигналы сотовых телефонов в России, в том числе в районе полигона ВМФ РФ в Неноксе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее версии, группа американских ученых с аспирантами и студентами вели мониторинг передвижений владельцев сотовых телефонов, находившихся в Неноксе на следующий день после инцидента на полигоне ВМФ России в августе 2019 года. По версии газеты, данные GPS указывали, что часть этих телефонов переместилась позднее в Москву, Санкт-Петербург и на закрытые военные объекты в Северодвинске и Архангельске. Согласно публикации, американские исследователи проводили экспериментальный проект, призванный показать возможности использования данных сотовой связи из так называемых открытых источников для военных или разведывательных целей. Однако газета ссылается в качестве источника своих сведений на документы, полученные ею от властей Миссисипи по особому запросу.

Представитель профильного подразделения Армии США Эрик Томпсон подтвердил изданию факт финансирования этого проекта. Проект был отобран "ввиду хорошего потенциала применения для обмена информацией между военнослужащими", сказал Томпсон. Исследователи из Миссисипи использовали сервис под названием Locate X, разработанный специалистами платформы Babel Street, специализирующейся на программном обеспечении разведывательного назначения. По данным газеты, эта платформа продает свои наработки практически всем американским силовым ведомствам, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности, министерство юстиции, министерство внутренней безопасности и Киберкомандование ВС США. Сервис Locate X, который открывает доступ к геолокационным данным сотовой связи коммерческого назначения, не описывается на веб-сайте Babel Street, о его существовании сообщил в марте 2020 года другой специализированный портал Protocol, пишет газета.

Согласно публикации, Babel Street продает свои разработки властям других стран, включая Австралию, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию, Германию и Сингапур. Как уточняет The Wall Street Journal, эта компания, которая не ответила на просьбу прокомментировать публикацию, входит в растущую систему частных предприятий, обрабатыващих данные потребителей, собранные крупнейшими корпорациями и разработчиками мобильных приложений, специально для спецслужб, органов правопорядка и вооруженных сил.

Инцидент в Архангельской области

Как сообщали в Минобороны России, на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа 2019 года произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Росатом сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации. Согласно информации российского военного ведомства, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон сохранялся в норме. По данным Росатома, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших и пострадавших орденами Мужества.