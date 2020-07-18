Власти Орегона потребовали от Трампа вывести силовиков из охваченного протестами Портленда

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун потребовала в субботу вывести подразделения федеральных органов власти из города Портленда и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом Браун написала в Twitter.

Губернатор назвала действия вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств в Портленде "вторжением и вопиющим злоупотреблением федеральным правительством своими властными полномочиями". "Это совершенно неприемлемо. Для администрации Трампа подобное является очередной возможностью попозировать перед фотокамерами в политическом театре", - продолжала Браун, обвинив администрацию президента Дональда Трампа в стремлении спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности на улицах города.

Аналогичную позицию выразил и мэр Портленда Тед Уилер. Прокурор Орегона Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств в масках, камуфляже и без опознавательных значков.

Таможенно-пограничная служба США подтвердила телекомпании CNN, что в том числе ее сотрудники задерживают протестующих в этом городе. "Склонные к насилию анархисты организовывали в Портленде мероприятия с намерением причинить урон или уничтожить федеральную собственность, а также нанести ранения нашим сотрудникам и агентам. Мы не потерпим подобных уголовных действий", - заявили в службе.

Исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности США Чед Вулф неоднократно предупреждал о готовности МВБ взять подобные ситуации в городах под контроль и восстановить общественный порядок. Сотрудники министерства обязаны охранять здания "федеральных ведомств, памятники и статуи федерального значения", напомнил Вулф.

Массовые протесты и беспорядки по всей стране прокатились в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.